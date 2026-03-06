◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦予選（2026年3月6日札幌市ばんけいスキー場）10年ぶりとなる日本開催のW杯は、当初の予定を1日早めて予選が行われ、男子で22年北京五輪代表の平野海祝（TOKIOインカラミ）は73・50点の6位で、8日の決勝進出を決めた。湿雪が降る悪条件の中でも、平野海は自身の滑りを貫いた。一発目に板の後ろ側を背中側でつかみ、体を反らせる「メソッドエア」を披露。1回目は着地位置が合わず転倒した