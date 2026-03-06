第2日、13番でホールインワンを達成し、クラブとボールを手に笑顔の小祝さくら。通算3アンダーで13位＝琉球GCダイキン・オーキッド・レディース第2日（6日・沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）、小祝さくらがツアーで8年ぶり2度目のホールインワンを達成するなど、66と伸ばして72位から13位に浮上した。前半の13番（パー3）で実測147ヤードを7番アイアンで狙い、ピン手前に落ちた球はそのままカップに沈んだ。「ボールが消え