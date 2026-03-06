◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンは６日、台湾との初戦を迎えた。この日の侍ジャパンのベンチには、宮崎で行われた直前合宿で臨時アドバイサーを務めたパドレス・ダルビッシュ有投手のユニホームが飾られていた。ベンチにやってきた大勢は、ダルビッシュのユニホームに気づくと一礼。惜しみなく助言を送ってくれたレジェンドもチームの一員。米マイアミでダルビッシュとの再会を誓うナイ