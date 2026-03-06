『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「トラック乗り上げ信号機に衝突警察官が“手信号”も…」についてお伝えします。◇テレビ大分梅田雄一郎記者「こちらが事故のあった現場です。トラックがぶつかった信号機は根元の部分が完全に折れ曲がっています」警察によりますと、6日午前5時すぎ、4トントラックが車線からはみだし、歩道に乗り上げて信号機に衝突しました。これは事故の瞬間を捉えた防犯カメラの映像。