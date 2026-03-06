ジェイミー・ハーグリーブスさんは自転車で父親の足跡をたどりながら、2万4000キロ以上を走破した/Courtesy Jamie Hargreaves（CNN）一見すると、2枚の写真はほとんどコピーのようだ。エベレスト・ベースキャンプに近い氷河を背に、自転車をかつぎ、きっぱりとした表情で立つ若者。だが実は、この2枚の間に40年の隔たりがある。1枚目に写っているのはフィル・ハーグリーブズさん。1984年、22歳の時に英イングランドから旅に出たサ