【漫画】本編を読むモラハラ夫が隣人の妻と不倫。その事実を知ったサレ妻とサレ夫が、互いの幸せを掴むために協力して離婚を画策していく姿を描いた『計画離婚〜そして夫は私に復讐される〜』（さぶれ：原作、あかば：漫画/KADOKAWA）。小説投稿サイト「エブリスタ」で人気の小説を漫画化した作品だ。専業主婦の宏美は、家庭を顧みず、常に「クズ」「本当に使えない」と暴言をぶつけてくる夫に耐え忍ぶ日々を送っていた。そ