INFORICHは3月5日、「お花見に関するアンケート」の結果を発表した。調査は2月27日〜3月3日、CHARGESPOTアプリユーザー609名を対象にインターネットで行われた。お花見で困ったことこれまでのお花見で困ったことを教えてもらったところ、最も多かったのは「トイレが混んでいた」(46.3%)。次いで「寒かった/暑かった」(36.1%)、「人混みで移動が大変だった」(34.6%)が上位にあがったほか、6位には「スマホの充電が減って不安だった