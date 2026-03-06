【モデルプレス＝2026/03/06】DMM TVで配信中の「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」。濃厚なラブシーンに注目が集まっている。【写真】「セフレの品格」大胆密着ビジュアル◆「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」シリーズ累計540万部（紙＋電⼦）を突破したヒットシリーズ、湊よりこ氏「セフレの品格」（双葉社 JOUR COMICS）。キャッチーなタイトルとは裏腹に、⼥性作家ならではの視点で描かれる、登場⼈物たちの