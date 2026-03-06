ケンコーマヨネーズは本社を東京都千代田区の麹町弘済ビルディング11･12階へ移転し、2月24日から業務を開始した。本社移転を中長期的な企業価値向上の一環と位置づけ、すべてのステークホルダーとのコミュニケーションの活性化と連携強化、多様な人材確保につなげる考えだ。島本国一社長は移転の狙いを2つ挙げる。1つ目は顧客接点の増加だ。「以前は都心から少し距離があったが、この麹町だとお客様に比較的来てもらいやすい環境だ