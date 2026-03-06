Stray Kidsのヒョンジンが、洗練されたビジュアルと色気漂う姿で世界中のファンを釘付けにした。3月6日、グローバル・ライフスタイル・ブランド「GUESS」は公式インスタグラムを更新し、ヒョンジンが同ブランドのグローバルアンバサダーに就任したことを発表した。【写真】ヒョンジン、肉体美チラ見せあわせて公開されたキャンペーンビジュアルには、春の訪れを感じさせるデニムのセットアップや、ボーダーTシャツを着こなすヒョン