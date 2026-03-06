大手ゼネコンの鹿島建設が主催する高校生向けの技能体験会が、愛知県弥富市で開かれました。 【写真を見る】建設業界の人材確保へ 大手ゼネコンが高校生向けに技能体験会 ｢職業選択のきっかけに｣ 足場の組み立てや壁塗りなどプロの技に挑戦 愛知･弥富市 今年で4回目の体験会。人材不足に悩む建設業界の魅力を若い世代に伝え、新たな担い手を確保するのが狙いです。 （鹿島建設中部支店・秋田大次郎支店長）「建設業への道をまず