3月5日午後、高知県黒潮町の国道56号で普通乗用車とダンプカーが正面衝突する事故があり、普通乗用車を運転していた20代の女性が死亡しました。事故があったのは、黒潮町小黒ノ川の国道56号です。警察によりますと、5日午後3時50分ごろ、普通乗用車とダンプカーが正面衝突する事故があり、普通乗用車を運転していた高知市北高見町の河内凜さん（21歳）が頭などを強く打ってその場で死亡が確認されました。また、ダンプ