黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」を散策する観光客。（２月１８日撮影、ハルビン＝新華社配信）【新華社北京3月6日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が4日に発表した2月の非製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.5と、前月比0.1ポイント上昇し、非製造業全体の景況感はやや改善した。同センターの霍麗慧（かく・れいけい）首席統計師は2月の非製造業PMIの特徴として、