富山市の路上で40代女性が刺されました。女性は病院に搬送され、その時、意識はあったということです。【映像】女性が刺された現場の様子消防によりますと、警察から富山市新富町付近の路上で、「40代女性が刺された」と通報がありました。女性は腹部を刺されていて、病院に搬送された際に意識はあったということです。JR富山駅から500メートルほど南の富山市の繁華街です。（ANNニュース）