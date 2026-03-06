◇プロ野球 オープン戦 オリックスー巨人(6日、京セラドーム)巨人が3回に先制点を決めました。佐々木俊輔選手がオリックスの先発・山岡泰輔投手の直球を詰まりながらもライト前へ飛ばし出塁すると、2アウト2塁から泉口友汰選手が2球目のストレートを振りぬきライトへタイムリー2ベース。巨人が先制点を決めました。