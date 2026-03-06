日本バレーボール協会は6日に、『ネーションズリーグ2026』の男女予選ラウンド第3週の開催地が大阪府大阪市のAsue アリーナ大阪に決定したことを発表した。女子は7月8日から12日、男子は7月15日から19日に行われる。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突発表会見には日本バレーボール協会の川合俊一会長（63）の他に開催地である大阪の吉村洋文知事（50