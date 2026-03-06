5日に開幕した2026ワールドベースボールクラシック（WBC）の国内での独占生配信を行うNetflixの大会応援ソングとなっている稲葉浩志の「タッチ」が6日から、主要音楽ダウンロード＆ストリーミングサービスで配信が始まった。Music Videoも公開となった。【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画10日には、日本対チェコ戦が行われる東京ドームにて、稲葉浩志の「タッチ」ライブ初披露を予定している