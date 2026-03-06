元「欅坂46」のメンバーで、俳優の長濱ねるの最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】長濱ねる、“野生児”と話題のビキニショットこれまで自身のInstagramで、素肌を見せた黒のドレス姿や胸元あらわな写真集のオフショットなど、美しいスタイルを公開してきた長濱。2025年6月の更新では、フィンランドの海で撮影した色気あふれるビキニショットを披露し、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野