2026年3月6日（金）、RMKからツヤと透明感を引き出す新作ベースメイクが登場します。水膜のようなみずみずしい仕上がりを叶える「スキンティント モイストヴェール」と、濡れたような輝きで立体感を演出する「グロウ イルミネーター」。肌のうるおい感と自然なツヤを大切にするRMKならではのアイテムです。軽やかなつけ心地と美しいツヤで、素肌をいかしたフレッシュなベースメイクを楽しんでみませ