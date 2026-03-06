イランへの攻撃を続けるアメリカとイスラエル。今後、作戦を次の段階に移す考えですが、いつ頃、そしてどのようなことが起こるのでしょうか。【写真を見る】イランの制空権掌握で「高価なミサイル不要で爆弾落とすだけに」専門家は戦略変化を予想も…イラン攻撃の次の狙いは「将来のミサイル生産能力を組織的に解体」街中であがる大きな煙。イランでは攻撃が始まった先月28日以降、少なくとも1230人が死亡したということです。こう