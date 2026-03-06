日本中から話題沸騰の人気パンが、神奈川・横浜に大集結。一方、東京・品川にはホクホクの焼きイモグルメがずらり。パンにする？焼きイモにする？この週末どっちに行きたいですか？まずは、観光名所・横浜赤レンガ倉庫で6日から始まった「パンのフェス」。日本中から106店舗が集まり、旅行気分で食べ歩きができるイベントです。パン業界は2026年、“塩パン再ブーム”の真っただ中。兵庫・淡路島の「塩パン専門店 しおき」に人が殺