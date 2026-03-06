グラビアアイドルの鈴木聖が６日、自身のインスタグラムを更新。人気パチンコ・パチスロ系ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「スロパチステーション」のれんじろうと結婚したことを発表した。鈴木は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出した文書を投稿。「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。フォロワー１４万人超の人