中国でこのほど全国人民代表大会、全国政治協商会議が開幕し、多くの国の駐中国大使らが傍聴に招かれた。日中関係の冷え込みが続く中、日本の金杉憲治大使は中国メディアの取材に対し、中国政府との対話がまだないことなどを語った。金杉大使は5日、中国政府との対話継続の有無について尋ねられたのに対し、「まだ残念ながら対話はできていない。われわれとしてはできるだけ対話をしたいと思っている」と回答。また、「今年の日中