占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「土曜日の過ごし方」について解説します。金運アップと東洋思想の「金」東洋には、五行思想があります。五行とは、「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素のこと。ここで、「お、『金』がある」と目ざとく気付いたあなたは、お金に関する感度が高まっています。大変喜ばしいことです。世の中にあるものは、全てこの五行に属するとされています。西洋で似