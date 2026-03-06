中国国家発展改革委員会の鄭柵潔主任は、3月6日に開催された第14期全国人民代表大会第4回会議の経済がテーマの記者会見で、「2026年の国内総生産（GDP）増加額は6兆元（約137兆円）を超える見込みであり、これが雇用の安定、人民の生計・生活の向上、リスク防止に力強い支えを提供する」と明らかにしました。（提供/CGTN Japanese）