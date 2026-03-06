シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆選手は3月6日、自身のInstagramを更新。巨大な日本国旗を持つ写真を公開しました。【写真】巨大な“日の丸”を持つ村上宗隆「いけー！むねくーん！！！！」村上選手は、「#侍ジャパン」とタグを添え、1枚の写真を公開。撮影スタジオと思われる場所で、大きな日本国旗を持ち、カメラを真っすぐ見つめる姿が写っています。村上選手は5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）