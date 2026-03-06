Image: gaie 『MERCY／マーシーAI裁判』 個人的にかなり好みなB級映画が、しれっと劇場公開して速攻で消えていきました（さ、寂しい……）。※一部の映画館では上映中タイトルは『MERCY／マーシーAI裁判』。犯罪が爆増した近未来において、治安維持のためにスピーディーな判決を出せるAI裁判官が導入された世界を描いています。AIがテーマの作品は嫌いじゃないので、劇場公開中に観てき