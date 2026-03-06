女子マラソンの日本記録を持つ天満屋の前田穂南選手が、あさって（8日）開催される名古屋ウィメンズマラソンに出場します。今月3日、練習を公開し、およそ2年ぶりとなる国内マラソンへの思いを語りました。 【写真を見る】“自分を超えたい” 女子マラソン日本記録を持つ前田穂南選手（天満屋）名古屋ウィメンズへの決意8日号砲【岡山】 （天満屋女子陸上競技部前田穂南選手）「久々の国内レースになるので、応援も