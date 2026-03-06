岡山県新見市の私設植物園で市の天然記念物にも指定されているアテツマンサクが見ごろを迎えました。春の花々との競演も見どころです。 【写真を見る】準絶滅危惧種に指定「アテツマンサク」がまんさく園で見ごろ春の山野草と競演【岡山・新見市】 錦糸卵のようなユニークな花びらが特徴です。新見市のまんさく園でおよそ100本のアテツマンサクが満開となりました。1914年に現在の新見市にあたる「阿哲郡（あてつぐん）