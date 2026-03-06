まもなく東日本大震災の発災から１５年です。 【写真を見る】亡き母に向けたメッセージ、がれきの写真...震災の記憶や復興に向けた歩み伝える展示会東日本大震災からまもなく15年（山形） 山形市ではきょうから、震災の記憶や復興に向けた歩みを後世に伝える、展示会が始まりました。 華やかな祭りの衣装を身にまとい、田植え踊りを踊る子どもたち。後ろに広がるのは仮設住宅です。 東日本大震災からおよそ１年後に行