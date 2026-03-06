日本サッカー協会は３月６日、アルゼンチン遠征に臨むU-17日本代表のメンバーを発表した。チームを率いるのは小野信義監督。選ばれた20人は以下のとおり。GK１ 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）12 長井京志郎（ロアッソ熊本ユース）DF２ 橋本凜来（FC東京U-18）３ 竹内悠三（名古屋グランパスU-15）４ 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）13 エゼモクェ・チメヅェ海（セレッソ大阪U-18）16 森井莉人（サンフレッチェ広島F.C