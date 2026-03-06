WBC連覇を目指す野球の日本代表、侍ジャパンが、6日、初戦を迎えます。静岡県内でも盛り上がりを見せていますが、チームを引っ張る大谷選手に熱いエールを送る小学校が静岡市にあります。 【写真を見る】WBC連覇を目指す侍ジャパンがいよいよ初戦 チームを引っ張る大谷選手に小学校から熱いエール その理由は？=静岡市 侍ジャパンを引っ張るのは、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手です