海上保安学校（京都府舞鶴市）は３月６日、去年８月に校内で他人が所有する腕時計を盗んだとして、２０代の男性職員を懲戒免職としました。懲戒免職の処分を受けたのは、海上保安学校で三等海上保安士として勤務していた男性（２０代）です。海上保安学校によるとこの男性は、同校に学生として在籍していた去年８月、浴場内に置かれていた、別の学生が所有する腕時計１点（時価２万４千円相当）を持ち去り、そのまま盗んだと