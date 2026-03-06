経産省が東京都内で開いた、女性起業家を後押しするイベント＝6日午後経済産業省は6日、日本政策金融公庫と連携し、起業に関心を持つ女性と出資者を結びつける初のイベントを東京都内で開催した。起業家に占める女性の割合は増加傾向にあるが、25％程度にとどまっている。金融機関や投資会社との交流を通じ、起業を後押しする狙いがある。イベントには約100人が参加。トークセッションでは、起業家らが自身の体験や女性ならで