国会で開かれた「Qの会」の集会＝6日午前8日の国際女性デーを前に、選挙の候補者や議席の一定数を女性に割り当てる「クオータ制」を推進する市民団体「Qの会」が6日、国会内で集会を開いた。超党派の「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」で会長を務める自民党の野田聖子元総務相も出席し「女性たちの声を受け止められる仲間を増やすことは、国力を考えたときに極めて大切だ」と述べた。Qの会代表の山崎摩耶