「第二ほくれん丸」と日本財団の海野光行常務理事（左）＝6日午後、北海道釧路市日本財団は6日、トラックやトレーラーが自走して船に乗り入れ、荷台部分だけ切り離して運ぶこともできる貨物船「RORO船」の1隻が自動運航船として国の船舶検査に合格したと発表した。財団によると、釧路港（北海道釧路市）と日立港（茨城県日立市）を結ぶ「第二ほくれん丸」で、RORO船の同検査合格は全国で初めて。営業航行中の自動運航が一部可能