◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本は６日に初陣となる台湾戦を迎える。試合に先立ち、スタメンが発表され、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。先発のマウンドには山本由伸投手が上がる。対する台湾は優勝した２４年のプレミア１２でＭＶＰに輝いた主将のチェン・ジェシェン外野手がスタメンから外れた。５日のオーストラリア戦で死