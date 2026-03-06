モンスター超えで世界の頂へ突き進む。ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界バンタム級１位の中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで同級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）に挑戦することが６日、発表された。中谷は井上が「僕に判定では勝てません」と断言したことに、「５月２日に分かります」と冷静に反論した。この日に横浜市内で開かれた会見で、中谷は対面した井上と和やかな表情で握手。だが、闘志は心の中で静