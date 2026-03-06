◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム）巨人の坂本勇人内野手が第１打席に中前打を放ち、実戦３試合連続安打をマークした。「６番・三塁」でスタメン出場し、０―０の２回１死一塁。カウント２―２から外角直球をはじき返し、ライナーで中前へ運んだ。阿部監督に「すごくいい状態。ここ数年にない良い動き」と太鼓判を押されているプロ２０年目が、引き続き順調なを調整ぶりを示した。その好調ぶりに、ＳＮＳ