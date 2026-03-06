ホープフルＳ２着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ直行する。シルク・ホースクラブが６日、発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。