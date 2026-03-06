振袖を着て歩く女性倉敷美観地区倉敷市 振袖をファッションとして、いくつになっても楽しもうというイベントが6日、岡山県倉敷市で開かれました。 振袖を着て倉敷美観地区を歩いているのは40～60代までの女性たち。 （60代）「おかげさまで、うれしいです」 女性たちの振袖は自分たちで持ち寄ったものです。 （60代）「大事にしまい込まれていて、本当に日の目を拝まないという人もいると思うので、も