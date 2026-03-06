東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 25757.29（+435.95+1.72%） 中国上海総合指数 4124.20（+15.63+0.38%） 台湾加権指数 33599.54（-73.40-0.22%） 韓国総合株価指数 5584.87（+0.97+0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8851.00（-89.32-1.00%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79249.88（-766.02-0.96%） ６日のアジア株は、まちまち。前日の米国株の下落が重石となって、一部の市場では売