再びドル買い、ユーロドル一時１．１５８３レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は再びドルが買われている。ユーロドルは1.1583レベルに安値を広げている。ポンドドルは1.3350レベルを割り込んでおり、東京早朝につけた安値1.3340レベルに接近している。ドル円は157.50付近まで下げた後、再び157.80台へと買われている。東京午後の高値157.90レベルを視野に入れる動き。米１０年債利回りは4.16％台へと上昇している