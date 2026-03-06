ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７２ｂｐ再び拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.869 フランス3.496（+63） イタリア3.59（+72） スペイン3.33（+46） オランダ2.943（+7） ギリシャ3.568（+70） ポルトガル3.26（+39） ベルギー3.404（+54） オーストリア3.162（+29） アイルランド3.145（+2