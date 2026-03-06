プロ野球・阪神タイガースの元監督・矢野燿大さんが、高知市内の高校を訪れ、女子野球部の選手たちを指導しました。3月6日に高知市の高知中央高校を訪れたプロ野球・阪神タイガースの元監督・矢野燿大さん。矢野さんは、2025年10月に室戸市の製造会社「ISS富士鍛」が2027年4月に創設する女子硬式野球部のゼネラルマネージャーに就任しました。現在、関西や九州などの高校や大学の女子野球部を訪れ、チ