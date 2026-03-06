日に日に春らしさが増す信州。飯田市川路地区の天龍峡で今週から咲き始めたのは、早咲きのサクラでその名も「春めき」です。６日の飯田の最高気温は「15.9度」で4月上旬並みとまさに「春めく」気温となりました。淡い紫が混じったピンク色の花を咲かせ甘い香りが特徴の「春めき桜」。川路地区では2014年に、品種を開発した神奈川県南足柄市の農園からおよそ130本を譲り受け、地域で育ててきました。サクラの名所として知られる天龍