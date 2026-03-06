高知市は3月6日、職場で同僚の机から金を盗み窃盗の罪で起訴された高知市の職員を6日付けで懲戒免職処分としました。6日付けで懲戒免職処分となったのは、窃盗罪で起訴された高知市上下水道局下水道整備課の主任・小松 隆被告（42）です。小松被告は去年（2025年）9月、職場で同僚の机の引き出しの中から金を盗んだとして窃盗の罪で逮捕・起訴され、現在公判中です。小松被告は高知市の聞きとりに対し窃盗行為を否定するなど虚偽の