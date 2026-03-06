お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が6日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。モモコは「3月！というか、2026年のモモコ一家で1番のイベントは、長男の結婚披露宴」とつづり、昨年6月に結婚を発表した長男・仁一郎さんと妻との3ショットを投稿。「披露宴自体はもちろん長男夫婦が計画してますが、私は“動画担当”としてお手伝いしてます長男がご挨拶させていただいた方やお世話になった方々から動画を