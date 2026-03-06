日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の初戦・台湾戦前に行われた公式会見に出席。「いよいよ始まるなという気持ち。（選手たちには）30人全員で戦おうと。守るのも攻めるのも全員でやろうと言った」と開幕戦に向けて力強く宣言した。ベンチにはダルビッシュの「背番号11」のユニホームも飾られた。ダルビッシュはアドバイザーとして宮崎直前合宿