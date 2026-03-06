日本相撲協会は6日、元十両で東幕下21枚目の紫雷（34＝木瀬部屋、本名・芝匠）が現役を引退することを発表した。東京都町田市出身。日大から2014年春場所で初土俵を踏み、22年初場所で新十両昇進を果たした。十両を16場所務めたが、春場所は東幕下21枚目に番付を落としていた。最高位は十両2枚目。通算319勝273敗26休み。